Депутат Госдумы Алексей Журавлёв обратился к генеральному прокурору России Александру Гуцану и руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву с просьбой организовать проверку деятельности университета «Синергия». Поводом стали жалобы граждан на качество образования, сведения о многочисленных нарушениях и недавние следственные действия в вузе. Копии обоих депутатских запросов имеются в распоряжении Life.ru.

По словам парламентария, в его приёмную поступают обращения граждан, которые называют университет «фабрикой» фиктивных дипломов, не обеспеченных реальными знаниями и компетенциями.

Журавлёв напомнил, что в 2022 году возбуждались уголовные дела, связанные с оформлением фиктивных документов об обучении в вузе для получения отсрочки от мобилизации, а также предполагаемым мошенничеством сотрудников университета.

Как говорится в депутатских запросах, в том же году при оценке образовательных программ «Синергии» и её филиальной сети выявили более 160 нарушений федерального законодательства. Университет трижды привлекался к административной ответственности.

В 2024 году, по сведениям парламентария, были обнаружены нарушения при реализации образовательных программ медицинского профиля, а в 2025-м — при заключении договоров о платном обучении.

Отдельно депутат обратил внимание на задержание в ноябре 2026 года проректора по региональному развитию Михаила Ерофеева. Его подозревают в причастности к предполагаемой преступной схеме при исполнении государственного контракта на создание онлайн-курса повышения квалификации для специалистов по работе с молодёжью. Стоимость контракта составляла 40,5 млн рублей.

«В связи с изложенным, прошу Вас организовать проверку деятельности Университета „Синергия“ и, в случае необходимости, принять предусмотренные законом меры прокурорского реагирования», — говорится в обращении Журавлёва к генеральному прокурору.

Аналогичную просьбу депутат изложил в запросе на имя руководителя Рособрнадзора. О результатах проверок парламентарий попросил сообщить ему в установленном порядке.

Напомним, 13 ноября проректора «Синергии» Михаила Ерофеева отправили под домашний арест. Сам он отверг претензии следствия.

В пресс-службе университета ранее заявили Life.ru, что учебное заведение работает в штатном режиме, оказывает содействие правоохранительным органам и не допускало нарушений при заключении и исполнении государственных контрактов.