Там кто-то шевелится. На Венере нашли 18 живых существ

Это говорит не кто-нибудь, а сама Российская академия наук. И в доказательство показывает целую галерею снимков, на которых видно: там явно что-то медленно передвигается. Что-то, похожее то на скорпиона, то на медвежонка.

Этого момента заслуженные российские, а в прошлом советские, астрофизики ждали десятки лет. Именно столько они потратили на то, чтобы как следует рассмотреть изображения, полученные с поверхности Венеры ещё в 70-е — 80-е годы прошлого века.

Тогда заметить на них какие-то мелкие детали было совершенно невозможно: качество-то было не то, что сейчас, одни "шумы", всё размыто. Да и не нужно это было, все и так кричали: "Ура! Первые снимки с Венеры! Победа советской науки!"

22 октября 1975 года спускаемый аппарат "Венера-9" мягко сел в одном из крупнейших вулканических массивов всей Солнечной системы — в области Бета. Через две минуты наступил исторический момент — первая передача телевизионной панорамы с поверхности другой планеты.

Связь с аппаратом продержалась 53 минуты, и это уже был подарок: погодка там — плюс 460 и давление в 92 земных атмосферы. Технику через несколько часов просто сплющивает, и всё. Через три дня в этом же районе высадилась "Венера-10", она проработала 65 минут. Тоже делала панорамы и прочее.

В 1982 году СССР запустил ещё два аппарата: "Венера-13" и "Венера-14". Тоже друг за другом с интервалом в пять дней. Они прислали панорамные изображения из области Фебы.

Всеми этими картинками очень и очень заинтересовался Леонид Ксанфомалити — главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, заслуженный деятель науки РФ, член Научного совета РАН по астробиологии.

Он вооружился новейшими технологиями обработки изображений, увеличения резкости и прочее. И вот наконец на днях он и трое его не менее выдающихся коллег из Академии наук официально показали плоды кропотливого труда — заявили о целом списке "гипотетических" живых существ, зафиксированных советскими аппаратами.

Всего их 18. Давайте рассмотрим несколько самых интересных.

Скорпион

Снят "Венерой-13". Промелькнул всего на паре фото, которые делались через каждые 13 минут. То есть его не было, не было, вдруг появился — и пропал. Одна канавка небольшая на его месте осталась. В длину — сантиметров 15–17.

Версия Ксанфомалити: при посадке аппарата существо засыпало грунтом и оно выбиралось часа полтора. И уползло. Скептики думали, может, просто какой-то кусок породы ветром принесло. Только ветер-то — от силы метр в секунду.

Медвежонок

Виден на панораме с "Венеры-9". Выделяется сравнительно "мягкими" контурами, поверхность кажется пушистой, опирается на "конечности", похожие на лапы. Высотой всего-то примерно 30 сантиметров. Слева за ним тянутся две "борозды" — выходит, следы.

Чья-то кровь?

Извольте видеть: слева, где звёздочкой обозначено, идёт от посадочного буфера какой-то отчётливый тёмный след. Ничего подобного больше нет ни на одной панораме. И заканчивается он у чего-то округлого с заострённым чёрным "носом". Гипотеза — кого-то зашибло аппаратом.

Сыч

Тоже "Венера-9" сфотографировала. Закруглённый, бугристый и к тому же покрытый пятнами объект, из которого торчит какой-то стержень. Как хвост. По размерам где-то полметра.

Зубчатка

Опять "Венера-9", длинная штука с зубчатыми краями, причём длиной метр тридцать. В научном докладе написано, что это может быть и птица, взмахнувшая крыльями. А что, в такой плотной атмосфере летать очень удобно.

Спрашивается, как там вообще кто-то может выжить? Ответ на этот вопрос — альтернативная биохимия. То есть учёные полагают, что могут быть такие существа, которые не кислородом дышат, а азотом, например.

Чтобы всё это проверить и заснять уже нормальными современными камерами, надо туда полететь. Для этого у нас есть проект "Венера-Д", что в переводе на русский — Венера долгоживущая: намёк на многолетнюю работу новой российской межпланетной станции. Её хотели запускать ещё в 2013-м, но с тех пор всё откладывают. На сей момент говорят так: не раньше 2025 года.