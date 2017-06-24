Расследование дела "пьяного" мальчика завершено

В ГСУ ГУ МВД по Московской области закончили следственные действия, материалы дела передаются в суд.

Расследование резонансного ДТП, в котором погиб шестилетний Алёша Шимко, завершено. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами машины у себя во дворе в конце апреля. Инцидент произошёл в городе Железнодорожном в Московской области. В момент трагедии за рулём автомобиля была 31-летняя Ольга Алисова.

Позже стали известны результаты экспертизы, которая показала, что мальчик в момент аварии был пьян. По настоянию его родных была проведена повторная экспертиза. В результате эксперты не смогли установить наличие в смывах крови этилового спирта или продуктов распада алкоголя из-за их летучести.

Кроме того, экспертиза, проведённая в МВД, показала, что женщина могла избежать наезда на ребёнка.