Расследование дела "пьяного" мальчика завершено

Читайте также

Расследование дела "пьяного" мальчика завершено

6237

Фото: © L!FE

В ГСУ ГУ МВД по Московской области закончили следственные действия, материалы дела передаются в суд.

Расследование резонансного ДТП, в котором погиб шестилетний Алёша Шимко, завершено. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами машины у себя во дворе в конце апреля. Инцидент произошёл в городе Железнодорожном в Московской области. В момент трагедии за рулём автомобиля была 31-летняя Ольга Алисова.

<p>Алёша Шимко с дедушкой. Фото: © Mash</p>

Позже стали известны результаты экспертизы, которая показала, что мальчик в момент аварии был пьян. По настоянию его родных была проведена повторная экспертиза. В результате эксперты не смогли установить наличие в смывах крови этилового спирта или продуктов распада алкоголя из-за их летучести.

Кроме того, экспертиза, проведённая в МВД, показала, что женщина могла избежать наезда на ребёнка.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!