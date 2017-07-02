Путин утвердил внесение изменений в закон о военном положении

Документ с дополнением статьи о ведении территориальной обороны вступает в силу с 1 июля.

Президент России Владимир Путин подписал внесение изменений в закон о военном положении, сообщается на портале правовой информации.

Закон дополняется статьёй 101, в соответствии с которой на территории РФ в отдельных её местностях, где введено военное положение, с учётом мер, применяемых в период действия военного положения, ведётся территориальная оборона.

Напомним, накануне Путин подписал закон о реновации в Москве, блокировке "зеркал" пиратских сайтов, создании реестра уволенных за коррупцию сотрудников, внесение изменений в части установления госпошлины в сфере оборота оружия, а также продолжительности рабочего дня несовершеннолетних.