Подождут в Мексике. Трамп рассказал о процедуре въезда мигрантов в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не будут терпеть злоупотребления со стороны мигрантов, и в очередной раз сообщил, что в страну возможно попасть только легально.

— Мигрантам на южной границе не будет разрешено попасть в Соединённые Штаты до тех пор, пока их прошения не будут одобрены в суде в индивидуальном порядке. Мы будем допускать лишь тех, кто едет в нашу страну легально. В противном случае действует наша решительная политика ловить и задерживать. Не "впускать" в Соединённые Штаты. Все останутся в Мексике. Если по какой-либо причине это станет необходимо, мы закроем нашу южную границу. США после десятилетий злоупотреблений больше никоим образом не будут терпеть эту дорогостоящую и опасную ситуацию! — написал в своём Twitter-аккаунте американский лидер.

Власти Мексики заявили, что готовы обсудить нахождение караванов мигрантов у себя в стране, пока их дела разбирают в американских судах, но все соглашения могут быть заключены только после 1 декабря, когда избранный президент пройдёт процедуру инаугурации.

Ранее президент США уверял, что если ситуация выйдет из-под контроля, то он вообще закроет южную границу страны. У размещённого на границе контингента военнослужащих есть право открывать огонь по нелегалам.

Правозащитная организация "Американский союз гражданских свобод" подала на администрацию президента в суд за отказ пустить мигрантов в страну.