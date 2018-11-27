В Раде уточнили, в каких регионах Украины введут военное положение

Как сообщили в парламенте, речь идёт о десяти областях, расположенных вдоль границы с Россией.

Верховная рада обновила список украинских регионов, где введут военное положение в связи с событиями в Азовском море. Об этом говорится в пояснительной записке к соответствующему указу Петра Порошенко. Она опубликована на сайте парламента.

— Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории, — сказано в документе.

Как ранее сообщал Лайф, президент Украины решил ввести в стране военное положение на 30 дней. Изначально говорилось о 60 днях, однако позже срок сократили, чтобы ситуация в Керченском проливе не помешала предстоящим выборам президента.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" пересекли российскую границу. Вскоре все три судна были задержаны.

Моряков допросили. Трое военных признались в совершении провокации и в том, что сознательно игнорировали требования российской стороны остановиться.