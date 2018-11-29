Порошенко призвал НАТО направить корабли в Азовское море

Президент Украины Пётр Порошенко призвал страны — члены НАТО направить корабли в Азовское море, пишет Bild.

Сообщается, что особые надежды Киев возлагает на Германию, которую считает одним из "наиболее близких союзников".

Порошенко напомнил об участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель в минских переговорах в 2015 году. По его словам, тогда она "спасла" страну.

— Мы надеемся, что она вместе с остальными нашими союзниками ещё раз в той же мере поддержит Украину, — заявил президент Украины.

Как ранее писал Лайф, Порошенко также призвал ЕС ужесточить санкции против Москвы из-за инцидента в Чёрном море.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России и, игнорируя требования остановиться, направились к Чёрному морю. Все три судна были задержаны, моряков арестовали на два месяца. На допросе они признались в осознанном совершении провокации.

После этого в 10 областях Украины ввели военное положение на 30 дней.