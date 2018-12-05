Госдеп пригрозил России "последствиями и болью" из-за ареста украинских моряков

Из Госдепартамента США прозвучали анонимные угрозы в адрес России, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что некий чиновник, который представился сопредседателем американо-украинской комиссии по стратегическому партнёрству, пообещал, что Москва пожалеет о задержании украинских моряков в Керченском проливе.

— Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия и боль будет только сильнее со временем, — заявил неизвестный представитель Госдепа США.

Он добавил, что Вашингтон "не будет закрывать глаза" на действия России в Керченском проливе, которые он назвал "актом агрессии". Чиновник также подчеркнул, что это его "постоянное послание россиянам по всем направлениям относительно различных форм агрессивного поведения".

Стоит отметить, что совместную комиссию США и Украины по стратегическому партнёрству со стороны Соединённых Штатов возглавляет госсекретарь Майк Помпео, а со стороны Киева — украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Как ранее писал Лайф, тот же чиновник из Госдепа призвал Евросоюз отказаться от "Северного потока — 2" и обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента на Украине.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации. Им предъявлены обвинения.