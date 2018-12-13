"Пустить на шаурму". Украинцы накинулись на Усика за планы защитить Лавру

Заявление Александра Усика о том, что он встанет на защиту монахов Киево-Печерской Лавры в случае конфликта с радикалами, вызвало гнев у многих украинцев. В соцсетях в адрес абсолютного чемпиона по боксу в первом тяжёлом весе посыпались оскорбления.

Некоторые посчитали, что для боксёра такая позиция закончится плачевно. За защиту Лавры Усика обещали пустить на шаурму.

У сайта "Миротворец" спросили, не станет ли заявление Усика причиной для внесения его в список "совершивших преступление против национальной безопасности Украины".

Немногие поддержали взгляды украинского боксёра.

На синоде Вселенского патриархата было принято решение о созыве объединительного собора на Украине и одобрен текст томоса о создании поместной церкви. В то же время СБУ провела обыск у предстоятеля Киево-Печерской лавры Павла, что было расценено как часть плана по принуждению епископов канонической Церкви к участию в "объединительном соборе".