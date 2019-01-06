Трамп прокомментировал арест подозреваемого в шпионаже американца в России

Белый дом "изучает" ситуацию вокруг арестованного по подозрению в шпионаже Пола Уилана, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. Это всё, что он сказал по поводу инцидента.

Как ранее писал Лайф, после задержания Уилана его навестил посол США в России Джон Хантсман. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон потребует немедленного освобождения американца.

Напомним, по данным ФСБ, 48-летнего иностранца задержали 28 декабря 2018 года "при проведении шпионской акции". Его брат заявил, что Уилан приехал в Россию на свадьбу, правда, на празднике так и не появился.

Позже выяснилось, что у него четыре паспорта, он работает директором по безопасности в компании — поставщике автозапчастей, а ещё служил в морской пехоте и участвовал в военной кампании в Ираке, но был уволен по обвинению в воровстве.