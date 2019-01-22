Сторонники "новой церкви" напали на храм УПЦ в Волынской области

Сторонники "новой церкви" напали на храм канонической Украинской православной церкви в селе Броница Волынской области. Неизвестные вскрыли замки и вытолкали с церковной территории настоятеля, сообщает Союз православных журналистов.

— С территории храма его [настоятеля] вытолкали четверо злоумышленников, порвав при этом верхнюю одежду. На этот момент двери уже были вскрыты: рейдеры аккуратно выкрутили замки, поэтому вызванные правоохранители и не увидели на входе повреждений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас храм опечатан, настоятель общины УПЦ священник Сергий Голодюк готовит судебный иск "по факту рейдерских действий".

Ранее Лайф сообщал о захватах церквей сторонниками "новой" Православной церкви Украины (ПЦУ) в Виннице, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях и других регионах страны.

"Новая церковь" Украины была образована 15 декабря на "объединительном соборе" в Киеве, в этот же день её предстоятелем был выбран митрополит Епифаний. 6 января Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви".