США призвали Мадуро уйти и пригрозили "всеми возможными вариантами"

Вашингтон готов продуктивно работать с Каракасом, если Мадуро покинет пост президента Венесуэлы.

США готовы рассматривать все возможные варианты действий, если президент Венесуэлы Николас Мадуро не согласится на мирную передачу власти в стране. Об этом заявили в администрации президента США.

— Если Мадуро и его приспешники решат ответить насилием, если они решат причинить вред кому-либо из членов Национальной ассамблеи... Соединённые Штаты будут рассматривать все возможные варианты действий, — цитирует неназванного чиновника ТАСС.

Внутриполитическая ситуация в Венесуэле накалилась в последние годы на фоне недоверия к президенту Николасу Мадуро, а также из-за значительной девальвации национальной валюты и гиперинфляции, которая достигла 1 700 000% за последний год. После попытки мятежа военных страну захватили народные протесты.

На одном из митингов в Каракасе лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента страны. Это заявление уже поддержали в США — президент Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео призвали Мадуро передать власть Гуайдо.