Песков: Вмешательство извне усугубит ситуацию в Венесуэле

Вмешательство извне только усугубит ситуацию в Венесуэле, жители латиноамериканской страны должны сами разрешить сложившийся политический кризис в рамках конституции, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Сейчас главное, чтобы сами венесуэльцы урегулировали в рамках конституционного поля все разногласия, которые могут быть между ними, и единственное, чем мы можем помочь, — это не вмешиваться в данную ситуацию, как делают напрямую некоторые страны, — поясняет представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, 23 января в Каракасе начались массовые протесты против Мадуро. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия, Израиль и ряд стран Латинской Америки. В ответ на это президент Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.