"Подхрюкивание не помогло". В Сети высмеяли отказ США поддерживать Порошенко

Пользователи социальных сетей отреагировали на отказ Вашингтона поддерживать провокации президента Украины Петра Порошенко в Керченском проливе. В частности, юзеры рассказали, почему так произошло.

— Печалька. Подхрюкивание не помогло, — пишет @AndreySamoylov.

— Да надоела им эта Украина: возни много, а толку нет, — комментирует @Татьяна2522.

— Ну и с чем тогда Порошенко на выборы пойдёт? С Томосом? С лозунгом: "Я за всё хорошее против всего плохого!" — отмечает @muriksash.

25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны. Среди них были и два сотрудника СБУ. Моряки признались, что произошедшее было провокацией. СБУ затем завела дела против семерых офицеров РФ.

Ранее стало известно, что США не станет поддерживать украинские власти, если те соберутся провести ещё одну провокацию в Керченском проливе.