Гуайдо вернулся в Венесуэлу и выступил на митинге

Десятки тысяч сторонников оппозиционного лидера собрались на площади Альфредо Саделя в Каракасе.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо вернулся на родину из соседней Колумбии. Об этом он сообщил в "Твиттере".

— Уже на нашей любимой земле! — написал он.

В аэропорту политика встретили сторонники, военные, полиция, а также послы Германии, Испании, Нидерландов и других стран. Вскоре Гуайдо прибыл в Каракас и выступил перед народом. По данным ТАСС, послушать его пришли десятки тысяч человек.

Как ранее писал Лайф, глава оппозиционного венесуэльского парламента 22 февраля 2019 года уехал в колумбийскую Кукуту, несмотря на запрет покидать родину. Вскоре легитимные власти Венесуэлы пригрозили ему арестом в случае возвращения.

Напомним, Хуан Гуайдо ведёт борьбу против президента страны Николаса Мадуро. Стоит отметить, что лидера оппозиции активно поддерживают Соединённые Штаты. По некоторым данным, именно после консультаций с Вашингтоном политик объявил себя временным главой государства.