"Бред из Интернета". Вдова Бодрова прокомментировала Лайфу съёмки "Брата-3"

Шоумен Стас Барецкий ранее анонсировал, что в проекте будут участвовать Сергей Шнуров, Руки-Базуки и Никита Джигурда.

Вдова Сергея Бодрова — младшего Светлана Бодрова прокомментировала Лайфу сообщения о скорых съёмках фильма "Брат-3", о которых ранее объявил шоумен и музыкант Стас Барецкий.

— Я не знаю про это ничего, если буду весь бред читать из Интернета, тратить на это время... И что, ещё буду это обсуждать? — сказала Светлана Бодрова.

Она добавила, что "если честно, ничего не хочет знать" о съёмках "Брата-3".

Барецкий рассказывал, что киллера в фильме сыграет Никита Джигурда, песню напишет Сергей Шнуров. Главную роль обещали Кириллу — Руки-Базуки. Отец Сергея Бодрова посоветовал Барецкому не заниматься этим. Идею съёмок фильма осудил и "старший брат" — Виктор Сухоруков.