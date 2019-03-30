СМИ: Венесуэла вновь погрузилась во тьму

Очередное отключение электричества охватило более двадцати регионов страны — и это сразу после того, как там объявили об окончании вынужденных выходных из-за прошлого блэкаута.

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электричества, пишет El Nacional. Сообщается, что без света остались жители 21 штата и ещё в двух заметили небольшие сбои, то есть новый блэкаут опять охватил почти всю страну (в ней 23 штата).

Причины конкретно этого инцидента пока не сообщают, однако венесуэльцы давно поняли, что стали жертвами политической борьбы внутри страны: перебои с электричеством начались после того, как в стране разгорелось противостояние президента Николаса Мадуро и оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

Как писал Лайф, страна лишилась благ цивилизации в феврале 2019 года: то был взрыв на подстанции, то "кибератака" на ГЭС "Гури", а затем — саботаж на гидроэлектростанции имени Симона Боливара.

Перестал работать водопровод, люди выстроились в очереди у природных источников. Остановились предприятия, начались вынужденные выходные.