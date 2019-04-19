Иммунолог подтвердил опасность антибиотиков при гриппе

Ранее в ВОЗ заявили, что антибиотики не только бесполезны при гриппе, но и могут навредить.

Самостоятельное нерегулируемое применение антибиотиков может привести к тому, что организм станет устойчив к активным компонентам, что в свою очередь приведёт к осложнениям при лечении. Об этом Лайфу рассказал врач иммунолог-аллерголог и член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Георгий Викулов.

По его словам, антибактериальные препараты назначаются постепенно, если речь идёт о серьёзных инфекционных заболеваниях.

— Когда мы ещё не знаем, какой именно возбудитель, но мы предполагаем определённый спектр возбудителей, врачи назначают в таких ситуациях препараты. Но это нельзя назвать профилактическими, это лечебные действия, — сказал Викулов.

Иммунолог отметил, что злоупотребление антибиотиками может возникнуть, когда их назначают в целях профилактики.

— Развитие устойчивости к препаратам возникает, когда неоднократно применяют один и тот же препарат без назначения врача. Потому что сами люди не могут точно знать, какие дозировки, какая продолжительность применения. Это приводит к селекции и появлению устойчивой флоры, — сказал Викулов.

Образование устойчивой флоры опасно тем, что она может передаваться другим членам семьи даже при обычном тесном контакте. Она может блокировать эффект от других препаратов, что делает лечение более дорогим и сложным. И самое важное: в таких условиях могут возникнуть новые заболевания, угрожающие жизни.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что антибиотики не только бесполезны при гриппе, но и могут навредить.