Лавров считает, что НАТО не пойдёт на провокации в Керченском проливе

При этом глава ведомства добавил, что, если украинские власти решатся повторить провокацию, страны Запада и, в частности, НАТО "в очередной раз придумают какие-нибудь санкции".

НАТО не станет оказывать военную поддержку и участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива. Такое мнение в интервью телеканалу "Звезда" высказал глава МИД России Сергей Лавров.

— Я не вижу такой ситуации, и с учётом информации, которой мы владеем, у меня есть основания полагать, что в НАТО это уже все для себя решили, — сказал Лавров.

Он также добавил, что в случае, если украинские власти повторят свою провокацию, страны Запада и, в частности, НАТО "в очередной раз придумают какие-нибудь санкции".

Напомним, что 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. Нарушителей задержали. Моряки признались, что произошедшее было провокацией. Несмотря на это, после инцидента Евросоюз ввёл санкции против восьмерых россиян именно из-за произошедшего в Керченском проливе.