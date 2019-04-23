Врачи рассказали о состоянии малыша, спасённого из-под завалов в Магнитогорске

Ребёнок уже прошёл несколько процедур, ему назначили ряд дополнительных обследований.

Ваня Фокин, которого сотрудники МЧС спасли из-под завалов после взрыва газа в одном из жилых домов Магнитогорска, начал проходить курс реабилитации в Челябинской областной детской клинической больнице. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Малышу не потребовалось стационарное лечение. В последнее время он находился дома, где за ним наблюдали медики. Накануне, как сообщается, Ваня получил несколько процедур.

— Специалисты Челябинской областной детской клинической больницы осмотрели его и назначили ряд дополнительных обследований, — говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома, в результате чего погибло 39 человек. Спустя 35 часов из-под завалов спасли 11-месячного Ваню Фокина, пролежавшего всё это время в кроватке.

С малышом уже всё хорошо, он получал лечение в Москве. Лайф публиковал видео первых объятий отца с сыном после выписки. Сотрудники центра "Лидер", которые вытащили маленького Ваню, взяли над мальчиком шефство, а глава МЧС наградил спасателя, вытащившего ребёнка.