В МИД Латвии осудили упрощение выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что осуждает решение Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.

— Я осуждаю решение России упростить процедуру получения российского гражданства для жителей восточной части Украины, которая поддерживается российскими силами. Этот шаг ещё больше нарушает территориальную целостность Украины и усилия по соблюдению минских соглашений, — написал Ринкевич на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

Глава государства отметил, что это был вопрос гуманитарного характера. Путин пояснил, что жители Луганска и Донбасса лишены каких бы то ни было гражданских прав, в связи с чем и был принят документ об упрощении получения гражданства.

МИД Украины уже призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. В свою очередь Путин назвал странной негативную реакцию на указ, ведь свои паспорта украинцам выдают, например, Венгрия и Румыния.

Лайф также писал, что решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР уже решительно осудили Франция и Германия. Тем временем власти Литвы призвали не признавать российские паспорта жителей Донбасса.