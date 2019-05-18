Врачи рассказали о состоянии брошенной в московской поликлинике девочки

По данным медиков, температура у девочки за ночь спала, остался только небольшой кашель.

Двухлетняя девочка, которую гражданка Украины Мария Р. бросила в одной из поликлиник на севере Москвы, проведёт в больнице по меньшей мере 7–10 дней.

Девочка находится в отдельном боксе под пристальным наблюдением медиков, сообщает Life Shot. Как отмечается, малышка подружилась с врачами и охотно с ними разговаривает. В частности, стало известно, что девочку зовут Арина.

Лишь после выписки из больницы будет решаться вопрос, отдадут ли девочку родным или ею будут уже заниматься российские органы опеки.

Ранее Лайф писал, что брошенная мамой Арина начала произносить фразы на украинском языке.

Напомним, неизвестная в маске оставила двухлетнюю девочку в одной из московских поликлиник. Было возбуждено уголовное дело, в СК обратились предполагаемые бабушки малышки. Вскоре была задержана мать-кукушка, она приехала в российскую столицу 12 мая из Винницкой области Украины. Девушка заявила, что оставила дочь в поликлинике, так как не справлялась с обязанностями.