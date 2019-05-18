Следователи задержали сожителя девушки, бросившей дочь в поликлинике в Москве

Следователи задержали сожителя гражданки Украины, оставившей двухлетнюю дочь в поликлинике на севере Москвы. Как уточнили в СКР, мотивом для подобного поступка 21-летней Марии Р. и 27-летнего Шамиля С. стало то, что пара полагала, что ребёнок будет мешать их дальнейшим взаимоотношениям. Таким образом, 16 мая они обманным путём забрали девочку от родственницы и отвезли в поликлинику, оставив там одну.

— Мама оставила девочку одну, вышла из медицинского учреждения и уехала с ожидающим её сожителем домой, — рассказали в СК РФ.

На допросе девушка заявила, что бросила двухлетнего ребёнка, так как не справлялась с обязанностями.

Напомним, неизвестная в маске оставила двухлетнюю девочку в одной из московских поликлиник. Было возбуждено уголовное дело, в СК обратились предполагаемые бабушки малышки. Вскоре была задержана мать-кукушка, она приехала в российскую столицу 12 мая из Винницкой области Украины. Девочка находится в больнице под пристальным наблюдением медиков.