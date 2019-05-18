Китай призвал США не заходить "слишком далеко" в действиях против Пекина

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео выразил протест в связи с последними действиями Вашингтона в отношении Пекина. Глава МИД КНР подчеркнул, что последние инициативы Белого дома и заявления его представителей наносят ущерб интересам Китая и взаимоотношениям двух стран.

— Китайская сторона категорически против этого. Призываем американскую сторону не заходить слишком далеко. Мы должны как можно скорее изменить наш курс, чтобы избежать дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям, — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

В разговоре с Майком Помпео Ван И отметил, что Пекин готов разрешать экономические и торговые разногласия путём проведения равных переговоров.

Напомним, в начале мая США в одностороннем порядке решили поднять пошлины на китайские товары до 25%. Некоторое время спустя президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что это решение может быть отменено. Он подчеркнул, что в торговых отношениях с Пекином Вашингтон находится в том положении, в котором хочет быть. Китай в ответ заявил о введении пошлин на американские товары с 1 июня, а Трамп обвинил Пекин в нарушении почти заключённой торговой сделки.