Морской трибунал призвал Россию освободить задержанных украинских моряков

Трибунал также призвал российскую и украинскую стороны избегать шагов, которые могут обострить ситуацию в Керченском проливе.

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива после провокации со стороны Киева с незаконным пересечением государственной границы. Об этом заявил в субботу судья, председательствующий на слушаниях в Гамбурге.

Трибунал также призвал российскую и украинскую стороны избегать шагов, которые могут обострить ситуацию в Керченском проливе и постановил, что Россия должна вернуть конфискованные суда Украине

По словам судьи, Москва и Киев должны предоставить в Морской трибунал отчёты по инциденту. Срок — до 25 июня.

25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Российские пограничники смогли остановить корабли, а моряков задержали. Трое из них являются сотрудниками СБУ. На допросе нарушители признались в совершении провокации. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил всем морякам арест до 24 июля.