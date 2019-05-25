В МИД РФ ответили на решение морского трибунала по ситуации в Керченском проливе

В ведомстве напомнили, что у арбитража отсутствует юрисдикция рассматривать данную ситуацию.

МИД РФ исключил возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента в Керченском проливе. Так в ведомстве прокомментировали решение международного трибунала ООН по морскому праву.

— Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива, — говорится в сообщении.

В то же время в министерстве отметили, что у арбитража отсутствует юрисдикция рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых обстоятельств.

Отреагировали на решение и в украинском МИД. Замглавы ведомства Елена Зеркаль отметила, что Киев ждёт от России выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Ранее сообщалось, что Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка, задержанных в районе Керченского пролива после провокации со стороны Киева с незаконным пересечением границы РФ.

25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Российские пограничники смогли остановить корабли, а моряков задержали. Трое из них были сотрудниками СБУ. На допросе нарушители признались в совершении провокации. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил всем морякам арест до 24 июля.