Экс-глава Раменского района не признал вину в суде

Мужчина, который ушёл в отставку незадолго до своего задержания, отказался общаться с журналистами.

Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков не признал вину в убийстве своей 39-летней знакомой.

— Вину не признаю, больше ничего говорить не буду, — заявил журналистам Кулаков.

По версии СК, 2 мая он убил женщину, к которой испытывал личную неприязнь. По данным российских СМИ, Кулаков и его жертва состояли в близких отношениях. Среди причин убийства называют их личный конфликт.

Напомним, о задержании Кулакова по подозрению в убийстве стало известно вечером 31 мая. Проверка на полиграфе указала на причастность экс-главы Раменского района Подмосковья к преступлению. Бывшему чиновнику предъявили обвинение в убийстве. Кулаков утверждает, что не виделся с женщиной 1 и 2 мая.