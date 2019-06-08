Прототип героя из телесериала "Чернобыль" оценил достоверность киноленты

Генерал-майор Николай Тараканов, лично принимавший участие в ликвидации аварии, назвал перебором некоторые показанные образы.

Одним из непосредственно руководивших операцией по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году был генерал-майор Николай Тараканов. Его образ также был воплощён на экране создателями телесериала "Чернобыль" на американском канале HBO. Прототип героя посмотрел ленту и в интервью RT отметил некоторые моменты, которые ему показались достоверными, а какие его смутили.

Как рассказал Тараканов, во время ликвидации он руководил операцией по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон атомной энергостанции. Увиденное им непосредственно в четвёртом энергоблоке, где и произошёл взрыв, генерал охарактеризовал как "страшное зрелище".

— Я даже не мог себе представить, что это такое: или ядерный фугас, или такая произошла катастрофа, которая развалила столь мощное сооружение из железобетона и тяжёлых конструкций, и всё это в результате взрыва выбросило на улицу, — рассказал Тараканов.

Генерал назвал перебором в сериале момент с шахтёрами. Ведь, по его словам, именно шахтёры одними из первых прибыли на территорию АЭС и приступили к работам. Они вырыли шурф и вытащили сотни кубометров земли, которые потом переправили в могильники. Тараканов отметил, что в сериале они показаны раздетыми, хотя для ликвидаторов это было недопустимо.

— Я не видел их нагишом. Это тоже перебор, я скажу. Надо было отрыть шурф, подвести под блок бетонную плиту, устроить охлаждение из азота, вроде холодильника. То есть идея правильная, и она, конечно, помогла. Но шёл сентябрь, — отметил он.

Отметим, в сериале Тараканова сыграл британский актёр Ральф Айнесон. Ликвидатор признался, что восхищён его работой в кадре.

— Мне понравился актёр, я даже в него влюбился. Прямо один в один генерал, даже не к чему придраться, — приводит слова Тараканова РИА "Новости".

Как писал Лайф, "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. После выхода сериала поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал предостеречь туристов от поездок в Чернобыль, однако один из ликвидаторов аварии заявил о безопасности туров в зону отчуждения.