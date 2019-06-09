В Чернобыльской зоне отчуждения задержаны трое сталкеров

Как отметили представители Госпогранслужбы Украины, нарушители были в "полной амуниции".

На территории так называемой зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции украинские пограничники и полицейские задержали трёх нарушителей-нелегалов. Пойманные сталкеры оказались уроженцами западной Украины, на запретную территорию они пробирались пешком. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

— Трое мужчин в "полной амуниции", как впоследствии выяснилось, жители города Ровно и Ровенской области, вероятно, после просмотра популярного телесериала о ядерной катастрофе в Чернобыле решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха, — говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

Как отметили пограничники, в отношении задержанных были составлены административные протоколы, им грозит штраф.

Как писал Лайф, "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. После выхода сериала поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал предостеречь туристов от поездок в Чернобыль, однако один из ликвидаторов аварии заявил о безопасности туров в зону отчуждения.