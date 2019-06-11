В Москве освободили журналиста Голунова

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова ознакомили с постановлением о прекращении дела, сняли с него браслет слежения и отменили ему домашний арест. Около здания столичного ГСУ ГУ МВД России его аплодисментами и криками "ура" встретили десятки журналистов.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при нём нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники.

8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. А сегодня, 11 июня, уголовное дело против Голунова было прекращено. Теперь двум генералам МВД грозит увольнение.

В Следственном комитете РФ намерены установить все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста "Медузы".