Медики рассказали о состоянии Бари Алибасова

Продюсер ещё три дня должен находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы они исключили все риски.

Продюсер Бари Алибасов после выхода из медикаментозного сна остаётся в в тяжёлом состоянии. Он по-прежнему в реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом рассказали РИА "Новости".

— Он пока в реанимации, состояние тяжёлое, температура вечером — 36,6, утром — 36,8, — рассказал информагентству сотрудник больницы.

Известно, что продюсер будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей минимум три дня для исключения всех рисков. Накануне сын Бари Алибасова объяснил журналистам, что пока продюсер ведёт себя как пятилетний ребёнок и никого не узнаёт.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб. Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин предположил, что продюсера намеренно отравили. До этого версию с отравлением выдвигал и актёр Станислав Садальский.