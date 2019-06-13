"Взгляд хозяина". Адвокат кущёвской банды назвал отличия Цапка от "двойника"

Умалат Сайгитов заверил, что хорошо запомнил, как выглядит Сергей Цапок, так как видел его почти каждый день в течение года.

Адвокат преступной кущёвской банды Умалат Сайгитов по просьбе Лайфа сравнил фотографии "двойника", которые публиковали СМИ, и Сергея Цапка. Результаты "анализа" говорят одно: это два разных человека.

— Я его (Цапка. — Прим. ред.) видел в течение года почти каждый день. У него внешность не похожа на того, кто на фото, — рассказывает юрист.

Сайгитов отметил, что, в частности, у мужчин разный овал лица — у Цапка был круглый в анфас и в профиль, а у "двойника" — немного вытянутый. Отличаются взгляды и цвет волос.

— Взгляд другой совершенно. У Сергея был взгляд хозяина, а у этого простого гражданина. Цвет волос отличается, — сказал адвокат.

В Сети ранее распространились фото с места ДТП в Сочи — на них заметили мужчину, похожего на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка. Адвокат лидера ОПГ в разговоре с Лайфом отмечал, что Цапок действительно умер, ведь после вскрытия и похорон "сложно ожить". В прокуратуре Лайфу раскрыли тайну с "воскрешением" главаря банды. Также установлена личность мужчины, которого приняли за Цапка.