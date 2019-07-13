Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы

Щербинский районный суд города Москвы арестовал до 10 сентября 25-летнего Никиту Енина по обвинению в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой.
Как сообщалось ранее, на территории гостиницы "Внуково-вилладж" было найдено тело девушки. Задушенной оказалась стюардесса Альбина Мухаметзянова.
В убийстве заподозрили её молодого человека Никиту. 12 июля МВД сообщило о его задержании. Как выяснилось, после совершения преступления Никита два дня прятался в лесу, его нашли в посёлке Картмазово, в нескольких минутах езды от гостиницы, где произошла расправа.
Молодой человек признался в содеянном, заявив правоохранителям, что задушил девушку из ревности в ходе ссоры на почве измен.
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