Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы

Ранее он заявил, что задушил возлюбленную из ревности в ходе ссоры на почве измен.

Щербинский районный суд города Москвы арестовал до 10 сентября 25-летнего Никиту Енина по обвинению в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой.

Как сообщалось ранее, на территории гостиницы "Внуково-вилладж" было найдено тело девушки. Задушенной оказалась стюардесса Альбина Мухаметзянова.

В убийстве заподозрили её молодого человека Никиту. 12 июля МВД сообщило о его задержании. Как выяснилось, после совершения преступления Никита два дня прятался в лесу, его нашли в посёлке Картмазово, в нескольких минутах езды от гостиницы, где произошла расправа.

Молодой человек признался в содеянном, заявив правоохранителям, что задушил девушку из ревности в ходе ссоры на почве измен.