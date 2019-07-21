Обстрел Первомайска ВСУ попал на видео

📢По неподтвержденной информации, одна женщина погибла, три человека получили ранения различной степени тяжести в результате артиллерийского удара по городу Первомайск... pic.twitter.com/L1ZQwam1t2 — Андрей Витальевич МАРОЧКО (@Marochko_Andrey) 20 июля 2019 г.

Видеозапись момента обстрела украинскими силовиками города Первомайска была опубликована в Сети бывшим официальным представителем Народной милиции ЛНР Андреем Марочко.

Запись начинается с момента, когда над городом уже видны клубы дыма после артиллерийских ударов и слышны новые разрывы падающих на землю Донбасса снарядов.

Как ранее сообщал Лайф, во время этой атаки украинских силовиков погиб один мирный житель, ещё семеро были ранены. Позже был опубликован список пострадавших. По словам врачей, их состояние расценивается как среднетяжёлое. Случившееся в ЛНР назвали провокацией накануне объявленного перемирия.