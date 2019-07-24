Юрист обвинил власти Хабаровского края в трагедии в лагере: Как с луны свалились

Ранее глава региона заявил, что про существование места для оздоровительного отдыха детей "никто не знал".

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов обвинил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в расхлябанном отношении к пожару в оздоровительном лагере "Холдоми", сообщает НСН.

— На селекторном совещании губернатора с правительством региона он как с луны свалился, ничего не знает, спрашивает — что у нас там происходит? Это говорит о некомпетентности. Сам-то ты чего здесь делаешь? Люди погибли, это горе, трагедия, а представитель власти сидит без галстука, рубаха расстёгнута. Этика чиновника должна присутствовать — он не на пробежке, — заявил юрист.

Трунов считает, что в действиях губернатора, который "знает и понимает об опасности", есть состав преступления — ненадлежащее исполнение обязанностей, повлёкшее смерть по неосторожности.

Напомним, 22 июля в оздоровительном лагере на территории ГК "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате которого погибло четверо детей. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за обогревателя в палатке, в частности из-за оставленной на нём футболки или полотенца.

Глава региона Сергей Фургал заявил, что сгоревший лагерь работал без разрешения, а о его существовании никто не знал. Затем он раскритиковал подчинённых, отметив, что, "когда дело доходит до ответственности, отвечать некому". Заявление губернатора подверг критике глава правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр подчеркнул, что, если местные власти не знали о существовании лагеря, значит, они плохо исполняют свои обязанности.