Юрист обвинил власти Хабаровского края в трагедии в лагере: Как с луны свалились

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Фото © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ранее глава региона заявил, что про существование места для оздоровительного отдыха детей "никто не знал".

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов обвинил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в расхлябанном отношении к пожару в оздоровительном лагере "Холдоми", сообщает НСН.

На селекторном совещании губернатора с правительством региона он как с луны свалился, ничего не знает, спрашивает — что у нас там происходит? Это говорит о некомпетентности. Сам-то ты чего здесь делаешь? Люди погибли, это горе, трагедия, а представитель власти сидит без галстука, рубаха расстёгнута. Этика чиновника должна присутствовать — он не на пробежке, — заявил юрист.

Трунов считает, что в действиях губернатора, который "знает и понимает об опасности", есть состав преступления — ненадлежащее исполнение обязанностей, повлёкшее смерть по неосторожности.

Напомним, 22 июля в оздоровительном лагере на территории ГК "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате которого погибло четверо детей. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за обогревателя в палатке, в частности из-за оставленной на нём футболки или полотенца.

Глава региона Сергей Фургал заявил, что сгоревший лагерь работал без разрешения, а о его существовании никто не знал. Затем он раскритиковал подчинённых, отметив, что, "когда дело доходит до ответственности, отвечать некому". Заявление губернатора подверг критике глава правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр подчеркнул, что, если местные власти не знали о существовании лагеря, значит, они плохо исполняют свои обязанности.

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