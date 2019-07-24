Москалькова опровергла слова Денисовой о договорённости по возвращению моряков

Заявление украинского омбудсмена не смог подтвердить и адвокат арестованных мужчин.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не подтвердила слова своей украинской коллеги Людмилы Денисовой о достижении договорённости о возвращении на Украину 24 моряков, арестованных в РФ после провокации в Керченском проливе.

— Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно, — заявила омбудсмен журналистам.

Ранее Людмила Денисова сообщила, что Москва и Киев достигли договорённости по вопросу и сейчас происходит оформление документов для возвращения моряков на родину. При этом её слова не смог подтвердить адвокат арестованных Николай Полозов.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Украинцы будут находиться под арестом до конца октября.