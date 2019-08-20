Украинцы высмеяли "мост Кличко" из-за поселившихся в нём "мух-вандалов" — видео

Ранее конструкция уже не раз вызывала поток острых комментариев пользователей Сети.

Не имеющий своего имени, но всенародно известный на Украине как "мост Кличко", вновь на слуху у многих жителей страны, и виной тому не проблемы с прочностью конструкции, как это было ранее, а обыкновенные мухи, которые теперь живут между его стёклами.

— Будете смеяться, но внутри стекла на "мосту Кличко" завелись мухи, — гласит подпись автора под роликом.

— Там влажно, скоро и грибок заведётся, — написала Неля Гутник.

— А мухи врать не будут, — поддержал её Валерий Киселёв.

— Надо вызвать зоопатруль, — предложил Артур Чемирис.

— Мухи раскрыли сикретний ингредиент цемента просто, — предположил Дмитрий Вдовико.

— Это мухи-вандалы! Позор! — выразил мнение Сергей Кречмаровский.

Ранее Лайф сообщал, что торжественно открытый мэром Киева Владимиром Кличко и его братом в мае этого года стеклянный мост, соединивший Арку дружбы народов и парк "Владимирская горка", треснул через сутки после открытия. Официально причиной власти назвали "диверсию".

Затем конструкцию закрыли в июне для "проведения технологических работ". Спустя ещё месяц на мосту обнаружили новые трещины, но на этот раз не на стёклах, а у основания.