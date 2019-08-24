Как в кукурузном поле разбирали A321 — таймлапс-видео Лайфа

Самолёт A321, совершивший аварийную посадку на кукурузное поле возле подмосковного аэропорта Жуковский, полностью демонтировали и убрали с поля. К настоящему моменту с места происшествия уже увезли последнюю крупную часть лайнера — кабину пилотов.

В связи с этим Лайф подготовил таймлапс-видео и вспомнил, как несколько дней разбирали российское "чудо на кукурузном поле".

Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, вылетевший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все присутствовавшие на борту 226 пассажиров — всё благодаря экипажу. Двум пилотам присвоено звание Героя России.

На этой неделе в Подмосковье начался демонтаж самолёта: сначала убрали пассажирские кресла и салон, после чего отпилили нос и крылья.

Уже сегодня экстренно севший A321 вывезли с поля. Лайнер разбирали по частям, чтобы погрузить на автотрейлер и доставить в Лётно-исследовательский институт имени Громова. От идеи превратить самолёт в памятник или музейный экспонат отказались.