Эрдоган заявил о праве Турции на проведение операции в Сирии

Согласно договору 1998 года между двумя странами, турецкие вооружённые силы могут вторгнуться на территорию соседнего государства для уничтожения сил террористов.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии по соглашению двух стран 1998 года, об этом он заявил в интервью газете Yeni Safak.

По заявлению турецкого лидера, воздушное пространство над Сирией не принадлежит США, поэтому вопрос о его использовании также решается режимом президента Башара Асада. Турция находится в нём по соглашению, подписанному в Адане, согласно которому если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то военные имеют право преследовать террористов на территории соседнего государства.

Эрдоган также прокомментировал заявление Трампа о готовности Соединённых Штатов "разрушить турецкую экономику", если Анкара начнёт уничтожать курдов на севере Сирии.

— Я рассматриваю эти слова в качестве заявлений, которые делаются для того, чтобы предотвратить напряжение в определённых кругах. В настоящий момент тот факт, что оттуда выводятся войска, демонстрирует истинные намерения. Они нам заявляли, что не будут выступать против Турции, — подчеркнул турецкий лидер.

Он также отметил, что по-прежнему надеется на переговоры между Турцией и США в Вашингтоне 13 ноября, несмотря на все заявления противоположной стороны.

Напомним, сегодня Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн и пересекла границу к северу от Евфрата. Ранее советник Эрдогана заявила, что турецкая и американская стороны пришли к консенсусу относительно военных действий, однако госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Штаты не давали "зелёный свет" на это вторжение.