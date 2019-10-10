Эрдоган заявил о праве Турции на проведение операции в Сирии

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии по соглашению двух стран 1998 года, об этом он заявил в интервью газете Yeni Safak.
По заявлению турецкого лидера, воздушное пространство над Сирией не принадлежит США, поэтому вопрос о его использовании также решается режимом президента Башара Асада. Турция находится в нём по соглашению, подписанному в Адане, согласно которому если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то военные имеют право преследовать террористов на территории соседнего государства.
Эрдоган также прокомментировал заявление Трампа о готовности Соединённых Штатов "разрушить турецкую экономику", если Анкара начнёт уничтожать курдов на севере Сирии.
— Я рассматриваю эти слова в качестве заявлений, которые делаются для того, чтобы предотвратить напряжение в определённых кругах. В настоящий момент тот факт, что оттуда выводятся войска, демонстрирует истинные намерения. Они нам заявляли, что не будут выступать против Турции, — подчеркнул турецкий лидер.
Он также отметил, что по-прежнему надеется на переговоры между Турцией и США в Вашингтоне 13 ноября, несмотря на все заявления противоположной стороны.
Напомним, сегодня Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн и пересекла границу к северу от Евфрата. Ранее советник Эрдогана заявила, что турецкая и американская стороны пришли к консенсусу относительно военных действий, однако госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Штаты не давали "зелёный свет" на это вторжение.
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