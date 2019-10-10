Турецкая армия уничтожила 109 террористов с начала операции в Сирии

Эрдоган назвал чёрной пропагандой сообщения коалиции СДС о жертвах среди мирных жителей.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что с момента начала операции "Источник мира" в Сирии было уничтожено 109 террористов.

— Вчера начали операцию. Сначала артиллерия, потом авиация, поздно вечером вошли наземные части. На данный момент 109 террористов убито, есть много раненых и сдавшихся, — сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре.

По словам президента, сообщения коалиции "Сил демократической Сирии" (СДС) о жертвах среди мирного населения являются "чёрной пропагандой".

Напомним, накануне Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Армия страны уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн и пересекла границу к северу от Евфрата. Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций.