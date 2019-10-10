Турция сообщила о 174 уничтоженных террористах в Сирии

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о 109 убитых и множестве раненых и сдавшихся в плен боевиках.

Министерство обороны Турции заявило об уничтожении 174 террористов в Сирии в ходе операции "Источник мира".

— В рамках операции "Источник мира" в результате воздушной атаки в районе Рас эль-Айн уничтожено 19 террористов. Таким образом, число обезвреженных террористов с начала операции составило 174, — отметили в ведомстве.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/Z5BnbWM3NB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 октября 2019 г.

Ранее сообщалось о 109 убитых террористах с момента начала боевых действий, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отметил во время выступления в Анкаре, что есть много раненых и сдавшихся.

Напомним, накануне Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Армия страны уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн — и пересекла границу к северу от Евфрата. Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций.