Турция сообщила о 174 уничтоженных террористах в Сирии

12

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о 109 убитых и множестве раненых и сдавшихся в плен боевиках.

Министерство обороны Турции заявило об уничтожении 174 террористов в Сирии в ходе операции "Источник мира".

— В рамках операции "Источник мира" в результате воздушной атаки в районе Рас эль-Айн уничтожено 19 террористов. Таким образом, число обезвреженных террористов с начала операции составило 174, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 109 убитых террористах с момента начала боевых действий, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отметил во время выступления в Анкаре, что есть много раненых и сдавшихся.

Напомним, накануне Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Армия страны уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн — и пересекла границу к северу от Евфрата. Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×