На маршруте российского патруля в Сирии взорвались две мины

Среди российских военнослужащих пострадавших нет, легко ранены двое сотрудников сирийских органов безопасности.

Подрыв самодельного взрывного устройства произошёл в пятницу, 11 октября, на пути следования военного патруля в Сирии. Об этом сообщил на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

— 11 октября в 10:25 на маршруте патрулирования российской военной полиции в провинции Дераа на юге Сирии в районе 700 м западнее населённого пункта Анхуль вблизи автоколонны произошёл подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства, никто из российских военнослужащих не пострадал, — отметил военный.

После инцидента к месту взрыва прибыли сотрудники органов безопасности Сирии. Затем сработало второе устройство, был повреждён автомобиль сирийцев, двое из них получили лёгкие ранения.

Бакин подчеркнул, что активизация действий незаконных вооружённых формирований в различных регионах Сирии отмечается на фоне проведения Турцией операции "Источник мира" на северо-востоке страны.

Российский центр по примирению призывал командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от вооружённых провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Напомним, сегодня Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн — и пересекла границу к северу от Евфрата. Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций. Коалиция "Силы демократической Сирии" заявила о жертвах среди мирного населения.