Минобороны Турции сообщило о 415 уничтоженных боевиках в Сирии

Анкара проводит в САР операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК), курдской партии "Демократический союз" (PYD) и сил самообороны курдов (YPG).

Турецкая армия ликвидировала 415 боевиков с начала военной операции "Источник мира" на севере Сирии. Об этом отчиталось Министерство обороны республики.

— Операция "Источник мира", проходящая к востоку от Евфрата, ночью была проведена успешно. По позициям террористических группировок РПК/PYD/YPG были нанесены успешные удары с воздуха и земли. Общее число ликвидированных террористов достигло 415, — говорится в твиттере ведомства.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале третьей по счёту военной операции в САР. В рамках операции "Источник мира", направленной против запрещённых в республике Рабочей партии Курдистана, PYD и YPG, Анкара уже нанесла удары по двум городам — Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн — и пересекла границу к северу от Евфрата. Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций. Коалиция "Силы демократической Сирии" заявила о жертвах среди мирного населения.