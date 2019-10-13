США выводят тысячу военнослужащих из Сирии из-за наступления Турции

Министр обороны США предупредил, что они могут открыть ответный огонь в случае нападения на них.

США начинают вывод одной тысячи американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

— За последние сутки мы узнали, что [Турция], вероятно, намерена расширить наступление ещё дальше на юг по сравнению с тем, что изначально планировалось, а также на запад, — приводит телеканал CBS его слова.

Он также отметил, что, согласно информации, которую получило Министерство обороны, коалиция "Силы демократической Сирии" захотела обратиться к России и властям Сирии, чтобы начать контрнаступление против Турции на севере. Таким образом, по его мнению, американские войска окажутся в "очень уязвимом положении", находясь между двумя противостоящими силами. Поэтому по указу Дональда Трампа США начинают заблаговременный вывод войск.

Эспер также подчеркнул, что американские войска могут нанести ответный удар при нападении на них, так как военные имеют "право на самооборону, и они воспользуются им, если это будет необходимо".

Напомним, Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяду и Рас-эль-Айну — и пересекла границу к северу от Евфрата. Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций. Коалиция "Силы демократической Сирии" заявила о жертвах среди мирного населения.