В Шереметьево уволили работников, пропустивших на рейс пассажира с пистолетом

По предварительным данным, уволены были даже те работники смены, что в момент прохода вооружённого человека на самолёт находились на обеде.

В Шереметьево уволили шестерых работников после скандала с пассажиром, которого пропустили на авиарейс Москва — Бургас, несмотря на наличие у него травматического пистолета с собой. Как сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на собственный источник в авиагавани, под удар попали даже те работники, которые в момент инцидента находились на обеденном перерыве.

Да и вся данная смена вообще не должна была находиться в терминале D в тот день. Отмечается, что она обычно работала в терминале B. Однако из-за нехватки рабочих рук руководство аэропорта ненадолго направило людей в другое место.

Как сообщал Лайф, 10 октября самолёт "Аэрофлота", вылетевший из московского Шереметьево в Бургас, был вынужден экстренно приземлиться в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматическим пистолетом на борту. Очевидцы рассказали, что при досмотре мужчину заставили выложить пену для бритья, а вот оружие сотрудники безопасности не заметили. Позже было опубликовано видео момента досмотра: работницы просто отвлеклись на разговоры. Транспортная прокуратура начала проверку действий сотрудников аэропорта и авиакомпании.

Напомним, это далеко не первый скандальный инцидент с участием сотрудников аэропорта. Ранее багаж солиста Modern Talking остался в Шереметьево, в то время как сам артист улетел на гастроли в Якутск. По предварительным данным, "Аэрофлот" забыл погрузить багаж Томаса Андерса.