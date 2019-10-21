Суд арестовал директора артели, 15 вахтовиков которой погибли при прорыве дамбы

Ранее на такой же срок были арестованы начальник участка прииска и горный мастер.

Железнодорожный суд Красноярска на два месяца арестовал генерального директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим" Максима Ковалькова по делу о гибели 15 вахтовиков в результате прорыва дамбы на прииске.

Ковальков будет находиться в СИЗО до 18 декабря.

Ранее были арестованы два других фигуранта дела — начальник участка прииска Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров.

В ночь на 19 октября около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна из камней и грязи сметала всё на своём пути и снесла два временных общежития. Погибло 15 рабочих. Пятеро остаются пропавшими без вести. Компания "Сибзолото", владеющая артелью, опубликовала список погибших и пропавших при прорыве дамбы.