ЛНР отвела силы в районе Золотого

Теперь мониторинговая миссия ОБСЕ должна предоставить информацию о том, что происходит на украинской стороне.

ЛНР завершила мероприятия по разведению сил на линии соприкосновения в районе Золотого. Об этом в пятницу, первого ноября, сообщил руководитель представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко. Теперь, по его словам, командование ожидает доклада по ситуации с разведением сил на украинской стороне. Эту информацию Луганску должны предоставить представители ОБСЕ.

— Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновлённый процесс разведения сил и средств на участке № 2 "Золотое". О чём было сообщено представителям миссии ОБСЕ, осуществлявшим мониторинг на участке разведения сил и средств, — проинформировал Филипоненко.

Напомним, что первого октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой седьмого октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия.

Седьмого октября боевики "Азова" захватили населённый пункт Золотое в Донбассе, где и планировалось разведение. Позже туда прибыл Зеленский, у которого состоялся разговор с радикалами на повышенных тонах. Но 29 октября в Золотом всё же начался отвод сил. Всё это происходит под аккомпанемент акций протеста со стороны радикалов в ряде городов Украины.