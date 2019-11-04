ДНР обвинила Украину в срыве разведения сил в Петровском

В ДНР обвинили украинскую сторону в очередном срыве разведения сил и средств у посёлка Петровское, сообщает ДАН.

Уточняется, что 4 ноября представители Донецкой Народной Республики запустили белую сигнальную ракету в знак готовности к отводу войск. Однако ответа со стороны Украины не последовало.

— Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование ООС саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет, — сказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. Позднее в Золотом всё же произошёл отвод сил. Всё это происходит под аккомпанемент акций протеста со стороны радикалов в ряде городов Украины.