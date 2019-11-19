Зеленский объяснил, как его небритость связана с Россией

С "растительностью" на лице украинский лидер появился на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он, как суеверный человек, не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных Россией в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

— Хочу извиниться, что я небритый. Есть такое слово украинское классное — "забобон" (суеверие. — Прим. ред.). Сейчас я жду корабли. Корабли вернутся — тогда побреюсь, — сообщил украинский лидер на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве.

Впрочем, Зеленский лукавит. Дело в том, что Россия ещё вчера передала Украине оба катера и буксир. Военно-морские силы страны это подтвердили.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Они находились под арестом до сентября 2019 года, позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными.