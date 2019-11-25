Крым инициирует международный трибунал по провокации в Керченском проливе

Инициатором трибунала выступает международная ассоциация "Таврида" — общественное представительство Крыма в Брюсселе.

Крым созовёт международный общественный трибунал по провокации украинских военных в Керченском проливе, устроенной год назад. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном представительстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов.

— Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом, — цитирует РИА "Новости" Молохова.

Руководитель группы добавил, что уже началась работа по отбору кандидатов для участия в работе трибунала. В их числе, отмечает Молохов, политологи, социологи и экономисты, не имеющие отношения ни к России, ни к Украине.

Инициатором трибунала выступает международная ассоциация "Таврида" — общественное представительство Крыма в Брюсселе. Заседания планируется провести либо в одной из стран Западной Европы, либо в Южной Америке.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Моряков задержали, они находились под арестом до сентября 2019 года, а позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

Неделю назад Россия передала Украине все три арестованных в Керченском проливе корабля. 20 ноября они прибыли в порт Очаков.